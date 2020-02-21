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雙溪資收站好歡樂 垃圾分類還有飯菜香

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區平林里每週四與志工一同做資源回收分類，聞不到垃圾味，卻有陣陣廚房料理香味傳來，提醒著中午的快樂聚餐將到來。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區平林里每週四與志工一同做資源回收分類，聞不到垃圾味，卻有陣陣廚房料理香味傳來，提醒著中午的快樂聚餐將到來。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區平林里每週四與志工一同做資源回收分類，除了有一般回收物，還有修電器的老師維修家電，再由里辦公室贈送給需要的弱勢戶，特別的是，每次做資收時聞不到垃圾味，卻有陣陣廚房料理香味傳來，提醒著中午的快樂聚餐將到來。

雙溪區平林里活動中心位在台二丙線旁，每到周四便有一車一車送來回收垃圾，里民戴起口罩與手套，辛勤地做分類，一年僅休息過年期間兩週，最近兩週處理過年累積下來的垃圾，雖然又多又忙碌，里民們仍是相當珍惜鄰舍這樣團聚的時刻。

做資收不僅可以凝聚社區感情，長者們也靠著分類動作鍛練反應力，雖然處理著垃圾，垃圾卻也不滴沾、沒臭味，反倒是廚房傳來陣陣料理菜香，催促大家加緊處理完好快樂聚餐，資收蒐集到的電器，里民中也有擅長維修的左鳳松老師，教導大家修理，並將修好的電器交由里辦公室做愛心

平林里長黃添松表示，每次做資收的回饋，不僅部分成為聚餐使用，平林里辦公室還用作里內學童的獎助學金，平林里在去年11月也曾協助公所，舉辦電器維修技術課程，壞掉的時鐘、電鍋，甚至連電扇都有八成的機率可以修好，雙溪鄉親也都響應熱烈，期望今年也能再度舉辦，推廣多年來平林黃金資收站的優良成果。

雙溪區 口罩 愛心

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