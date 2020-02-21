文化國小玻璃窗有插畫 日籍藝術家療癒創作

淡水區文化國小正在放寒假，來自日本的駐村藝術家大石曉規Aki桑，將沒有學生的校園空間，變成他的創作天地，運用他擅長的微笑插畫，將文化國小有玻璃窗的地方，都畫上他的創作，這些小巧可愛的插畫人物，看起來十分療癒。

日籍藝術家大石曉規，過去不僅是與阿聯酋航空，三菱電機，富邦基金會、三創生活園區等國際企業合作設計，更到各國去展出創作，在國際上相當有知名度。

大石曉規表示，這次來到淡水文化國小感到非常開心，而且在創作上，知道所學校有680位學生，因此就將學校體育館的每一扇窗，為每一位學生創作出獨一無二造型的療癒微笑小人物。

文化國小校長蘇穎群表示，當初在好朋友導演的牽線下，讓原本在淡水獨立書店無論如何的藝術家，來到文化國小，一開始是想要為學生，開一個藝術工作坊的構想，但受到疫情影響，學校寒假延長，正好讓Aki桑，繼續留在台灣進行創作，不只是玻璃窗的微笑小人物插畫，還有牆壁的give me five，手掌旁也會出現小人物，另外還有籃球場的籃框也變得相當療癒，未來在新北市幸福天使協會的支持下，Aki桑將會持續創作，也希望帶給文化國小不一樣的藝氣氛。