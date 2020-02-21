開學在即‭ ‬金山區長巡視校園防疫準備

新冠肺炎影響，高中職以下校園延後兩週開學，下週二(25)日就是開學日，各個學校都在為防疫做準備，金山區長陳國欽走訪視察區內的金山高中，看看各個校園的防疫工作是否有需要協助之處，將防疫的警覺提升到最高等級。

金山區長陳國欽說，下週二就要開學，日前於18日協請清潔隊先行針對區內校園進行消毒，在開學前也實地走訪學校了解各個學校的工作準備狀況，而金山高中準備得相當周全，下週一更會有教師加入防疫演練的工作，做好萬全的應變，要讓師生、家長都安心。

可以見到一進入金山高中校園，警衛就先行執行額溫量測的動作，未來在開學時，金山高中也將封閉次要的出入口，讓學生統一由大門穿堂進出，量測體溫後，若是有發燒也立即送往一旁的健康中心，真的確認發燒，也規劃好隔離休息區，讓學生來等候家長接回。

金山高中校長賴來展表示，除了宣導一早出門前家中先量測體溫，到校後校門口在量測一次，中午時每兩班配備一支的額溫槍，學生要定時自行量測體溫，還有未來也將會每週一次漂白水消毒，更加有酒精準備好供學生日程使用，以及肥皂宣導勤洗手，所有防疫物資都準備齊全，就是希望讓疫情產生的威脅與影響降到最低，讓學生們可以無後顧之憂的專注於課業。