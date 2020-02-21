疫情嚴峻 北市親子館、老人共餐據點延至3月底再開放

受新冠肺炎影響，社區照顧關懷據點、長青學苑及老人服務中心的課程與共餐多停辦，預計2月25日復辦。北市府下午召開應變小組會議，會後副市長黃珊珊宣布，親子館和老人據點，本來在2月25開放，但今天討論後認為疫情嚴峻，延至3月底評估是否開放。

另外，學校部分，中央已經回應，若14天內2位確診才停課，若是老師確診，教育部會對老師做完整的疫調，再確定是否停課。

黃珊珊指出，今天會中也討論，將來居家檢疫者，若有就醫需求，經過衛生局同意，可以就醫。北府有防疫計程車，但數量不多，因為量不是很多，目前約定了兩輛計程車，民眾有需求的話，在衛生局指定的情況下，才可以叫 防疫計程車。 目前細節部分，交通局會和業者會用契約的方式先做一些溝通，請業者協助台北市政府。

黃珊珊表示，有關民政局的居家檢疫跟衛生局的居家隔離人數，目前隔離人數，台北市目前已經是零，居家檢疫的仍有3000多位，這些都有做電子監控。

另外，針對民政局公布失聯個案胡析延，還剩下的這一名失聯者，狀況比較特殊，他在填入境相關的檢疫通知書時，一些資料故意填錯，可能在海關也沒有辦法當場看清楚，讓他入境，所以無法找到這個人，希望將來海關在chcek護照，和檢疫通知書上可以更精準一點，胡從16日到現在，一直找不到。