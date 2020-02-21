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農地遭非法棄置廢棄物 台南環局：法辦與告發不寬貸

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區有農地疑遭非法堆置廢棄物。圖／台南環盟提供
台南市安南區有農地疑遭非法堆置廢棄物。圖／台南環盟提供

台南環盟今檢舉安南區南興里有4處魚塭、農地疑遭非法棄置或焚燒廢棄物，環保局表示，其中3處已執行稽查作業，2處依廢棄物清理法移送檢方偵辦中，1處依違反空氣汙染防制法罰10萬元。另1處已派員稽查，將依法告發。

市長黃偉哲表示，為有效打擊不肖業者任意棄置廢棄物的惡行，已指示環保局研擬精進查緝作為，除畫定高潛勢棄置熱點並強化巡查之外，更運用科技辦案手段如衛星影像、無人飛行載具UAV及地理資訊軟體等科技工具，篩檢疑似棄置地點，分析非法棄置案件時空變化，彙整相關資訊，遏阻非法棄置行為。

剛上任的環保局長謝世傑說，針對非法棄置事業廢棄物案件，除將持續配合環、檢、警行動外，同時運用高科技儀器輔助蒐證、採樣及調查，並進行後續行政處分及清理程序。他也呼籲業者依法將事業廢棄物委託合法業者清理，並注意受委託者是否提出妥善清理書件、配合訪查、使用車輛符合契約等，甚至在委託人有棄置、汙染環境之虞，需主動通報主管機關等，以免遭追究負擔連帶清理責任。

環保局表示，追查非法棄置廢棄物案件中，發現近年來非法棄置廢棄物有了新的犯罪型態，有不肖業者以租用土地或廠房倉庫堆置原料為藉口，在短期內快速堆置廢棄物後逃之夭夭。因此也呼籲土地、閒置廠房或倉庫的地主在出租時應確認承租者的承租用途，並於出租後加強巡視，藉以防範不法業者「先承租、後棄置」的伎倆。若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請撥打0800-066666報案專線向環保局檢舉，共同打擊不法。

廢棄物 黃偉哲 農地

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