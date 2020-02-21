春遊來淡水賞木蓮花 體驗粉紅泡泡浪漫氛圍

初春到來，位在新北淡水的楓樹湖木蓮花正盛開，像球形的花朵在枝頭綻放，一眼望去就像樹上有許多粉紅泡泡，顏色粉嫩相當適合拍照，楓樹湖是台灣目前唯一大規模栽植木蓮花的地方，假日出遊來淡水除了賞櫻，也可來欣賞木蓮花。

楓樹湖位在陽明山國家公園境內，因聚落入口有6株巨大楓香樹，地形又三面環山恰似湖泊，故稱為楓樹湖。木蓮花又名木蘭花、辛夷花，是加工價值很高的中藥材，也是古代許多文人墨客歌詠的花卉。

淡水楓樹湖再生農園發展協會林金峰說，民國50年政府獎勵農村青年就業，從日本進口花苗種植，才開始種植木蓮花，逐漸打出知名度。在楓樹湖的木蓮花有不同的花色，現在盛開的是有粉紅色花朵的木蓮花，紫紅色的則是在3月開始陸續綻放。

除了楓樹湖的木蓮花以外，鄰近的天元宮櫻花更是不可錯過的賞花景點，而無極真元天壇周圍的吉野櫻，開花期預計在3月中旬。