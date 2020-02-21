阿里山公路用路人注意！25日76至88公里處將封閉1小時

用路人請注意！阿里山工務段25日將辦理防災演練，實施封閉管制 ，屆時台18線阿里山公路76公里(十字路)至88公里(阿里山)路段，自下午1點起至2點，預計封閉1小時。

公路總局第五區養護工程處指出，阿里山工務段為加強公路緊急應變處理及橫向聯防動員能力，將在25日辦理防災演練，屆時轄管台18線阿里山公路76公里至88公里路段將實施道路封閉管制。

公路總局第五區養護工程處提醒，管制當日，請用路人配合現場交通管制措施及人員指揮通行，並多利用公路總局省道即時交通資訊網查詢路況，預作行程規畫安排。

替代路線為台18線接台21線，再接台16縣，往國道3號（名間交流道），增加里程約108公里、行車時間約2小時28分鐘。