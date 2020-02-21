新北宣布原住民通過族語認證 最高可獲獎金15000元

新北市為鼓勵原住民學習族語，今天宣布族語認證活動，只要通過原住民族語言能力認證測驗中高級以上的考生，就可獲得獎勵金，最高可拿到獎金15000元，原民局表示，期望激發原住民學習族語熱情與向下深耕族語文化。

每年2月21日為世界母語日，聯合國教科文組織在1999年提出倡議，目標是宣傳保護語言的重要，避免地球上大部分語言消失。原住民族委員會在106年6月14日公布「原住民族語言發展法」，將16個原住民族語言列為國家語言，

原民局表示，通過族語認證獎勵金標準分為中高級5000元、高級10000元、優級15000元。現場除說明族語認證級別，也讓取得族語優級認證的大崁國小雲垚榮校長朗讀泰雅語，他說推廣自己珍貴資產的母語，也是對自己文化的認同與尊重。

新北市長侯友宜表示，新北市除了結合中央計畫辦理包含深入家庭、學校到社會的各項政策，如開設輔導族語學習家庭、開發族語老師教學百寶箱、開設族語傳習教室等，為激發原住民更積極的學習族語，並勇於參加認證測驗，特別提出「通過原住民族語言能力認證測驗獎勵金」。