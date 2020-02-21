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案24及家人病程出爐！家庭群聚匡列391名接觸者

武漢肺炎檢疫量上升 侯友宜：超前部署

中央社 / 新北21日電

新北市長侯友宜今天表示，第24例武漢肺炎確診案接觸者多達360多人，且開學與清明節將到來，居家檢疫量日漸提升，因應可能的社區感染，市府動員兩倍人物力，超前部署準備。

侯友宜今天在汐止區參加世界母語日活動，在汐止區樟樹國際實創中學體驗紅外線熱像儀防疫創作時，接受媒體聯訪表示，因應即將開學，市府會要求學校加強防疫演練做到位。

侯友宜說，會全面監測校園防疫，只要有任何狀況，隨時彈性應變調整，對校園防疫深具信心。

至於居家檢疫，台商回流與清明節的人流移動，侯友宜說，這些都是嚴重挑戰，將提高層級動員更多的人力、物力。目前，居家檢疫一天新增量約有500名，往後還會提升。他說，已盤點並超前部署兩倍的物資，新北市都準備好了。

侯友宜說，若居家檢疫有故意逃跑的，除重罰外也將集中檢疫管理。衛生福利部長陳時中已答應，若中央無法負荷集中檢疫能量，會授權給新北市扛起責任。

記者詢問，第24例確診病例位於北部，是否擔心造成恐慌，市府是否掌握第24例是在新北。侯友宜說，只有禦敵從嚴、超前部署，不管是否社區感染都要以此目標防禦，才不會有更大的遺憾，超前部署絕對是市府的作戰方式。

他說，面對北部此確診個案，從開始發燒、至診所看病、赴大醫院就醫，過程已經29天，已有360多名接觸者，市府面對新的挑戰，將視同未來恐會社區感染的備戰方案。

侯友宜說，若真的面臨社區感染的模式防疫，不是單獨衛福部可承擔責任，新北市府也必須重新思考定位，對沒有旅遊史、沒有接觸史的確診個案，如何調整防疫策略，作戰隨環境時空因素改變調整步伐。

侯友宜 居家檢疫

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