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企業提供有薪防疫假 新北就給獎勵金
新冠肺炎疫情遲未趨緩，新北勞工局開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，並把新冠肺炎的有薪防疫假納入獎勵範圍，勞工局說，若提供相關措施的企業，會給予最高5萬元獎勵，歡迎符合資格的企業踴躍提出申請。
勞工局長陳瑞嘉說，今年首度採獎勵的方式積極鼓勵企業，除了希望企業可以遵守法令，也盼能主動發現勞工的需求，提供優於法令的措施，近期因新冠肺炎防疫需求，因此把因為防疫而提供勞工友善家庭措施者，納入獎勵範圍。
勞工局表示，企業在108年度提供產假優於法定天數1星期以上、有薪家庭照顧假、全薪生理假、增加陪產假天數、有薪陪產檢假、全薪親職假、有薪長期照顧安排假或針對育有未滿3歲子女的勞工減少每日工作時間，都能提出申請。
勞工局也說，另外在今年2月底前，因應新冠肺炎防疫而提供有薪防疫照顧假等友善家庭相關措施，且有勞工實際受惠的企業，經過審核通過，每項措施核發1萬元獎勵金，最高核發5萬元。
陳瑞嘉表示，除了有薪防疫照顧假外，若民眾因為居家隔離、防疫檢驗而無法到班，企業也給予薪資，這部分也預計會納入獎勵範圍，市府都採用獎勵性質，盼企業能更照顧員工。
勞工局指出，登記設立在新北，且勞工30人以上的私立機構或企業，自3月1日起至5月31日止提出申請，希望企業提供家庭友善措施，讓勞工安心兼顧工作與家庭，也能提升勞工向心力及生產力，創造勞資雙贏。
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