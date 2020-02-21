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北市健康中心上午開賣口罩 10點就賣完

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市12行政區健康服務中心今天起同步開賣口罩，每周一到周日早上9點到12點可排隊購買，今早有不少民眾排隊。記者翁浩然／攝影
北市12行政區健康服務中心今天起同步開賣口罩，每周一到周日早上9點到12點可排隊購買，今早有不少民眾排隊。記者翁浩然／攝影

中央日前宣布口罩實名制販售據點新增全國303家衛生所，北市健康服務中心原本沒賣，經中央與北市府討論並更新刷卡系統後，今天起12行政區健康服務中心同步開賣，每周一到周日早上9點到12點可排隊購買；不過首日排隊人潮沒有預期多，信義區健康服務中心開賣前，200張號碼牌發出約60張，不過約10點3分成人口罩就已賣完。

信義區健康服務中心今天一早就有民眾來排隊等候，但整體人潮不如社區藥局般大排長龍；民眾吳先生表示，他約8點20分就來排隊，因家裡口罩所剩5、6片，才第一次為了買口罩空出早上時間；李先生則說，他從事保全工作，平常根本沒時間，今天也是利用休假購買口罩，社區藥局人多很難買到，多些販售據點是好事；林小姐則說，希望開賣時間能早一點，不然上班會遲到。

衛生局副局長李碧慧表示，北市12區健康服務中心並非衛福部健保署特約機構，因此原先沒納入口罩實名制販售服務，後來應民眾需求，與中央討論授權及更新連線系統後，昨全部設定完成確定都可開賣，每天中央配給的口罩數與藥局一樣是最新版本，成人口罩400片、兒童口罩200片，兒童口罩也可一次購買4片；健康中心本來周六、日休息，現在周六、日會有人員輪班提供服務。

原先文山區、北投區健康中心要等下周才能開賣口罩，李碧慧則說，健康中心幾乎都有台北市立聯合醫院的院外門診部，因此能透過聯醫的醫療機構健保系統授權加入販售行列，文山區、北投區則沒有聯醫進駐，因此更新系統較花時間，但仍趕在昨天完成設定。

針對排隊民眾沒有預期多，李碧慧則解釋，首日應該是有些民眾還不知道健康中心可以買口罩了，會再加強宣傳，也可能是民眾領了號碼牌就暫時先離開，讓排隊人潮看起來較少。

有關北市人口200多萬、健保藥局卻只有687家，整體獲得口罩量與每人分配量相較新北市少，李碧慧則說，內部會再討論建議中心是否能提高口罩配給量，但最後仍是由中央政府與防疫指揮中心評估是否調整。

北市12行政區健康服務中心今天起同步開賣口罩，每周一到周日早上9點到12點可排隊購買，今早有不少民眾排隊。記者翁浩然／攝影
北市12行政區健康服務中心今天起同步開賣口罩，每周一到周日早上9點到12點可排隊購買，今早有不少民眾排隊。記者翁浩然／攝影

口罩 健保

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