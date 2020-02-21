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用社區感染級別防疫 侯友宜：開學深具信心

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早訪視研發「紅外線熱像儀——跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」成果。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早訪視研發「紅外線熱像儀——跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」成果。記者魏翊庭／攝影

因應新冠肺炎防疫，新北市教育局請新北高工、樟樹實中及鶯歌工商師生，研發「紅外線熱像儀——跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」，新北市長侯友宜今早特地到校訪視成果，他大讚技職生運用所學，統合快速解決民眾的問題。另外下周二就要開學，侯友宜說「這次開學我深具信心」。

該紅外線熱像儀關鍵技術是由新北高工資訊科6位學生及主任陳錫齡成功研發，一周就克服關鍵技術，成本僅最貴設備市價20分之1，成本在2萬元內。

他們買感測元件，並利用電子專業擷取訊號跟電腦連線，除了熱感應成像，另外還裝設即時影像截取，以免認不出發燒學生，這是市面沒有的；他們利用C++程式語言，把熱感應顏色變成數字，並取最高。數據取入電腦MySQL資料庫，是互動式網頁，並且寫App連到手機，也是市面沒有。

侯友宜讚學生製作的紅外線熱像儀，不管是製程包裝和市場比較起來好太多，溫度誤差在0.5度以內，功能更多，且只要走過去，就可以清晰拍照找人，還可以傳輸到校長手機。若元件順利進口，希望10天內可以複製30套，運用在大型的活動，不過在學校還是用正規額溫槍量。

侯友宜表示，即將開學，新北防疫演練一次一次做到位，包括額溫槍動線規畫、發燒應單獨隔離、宣導「防護三層健康五原則」，表示「這次開學我深具信心」。他下周一還要再一次演練，並且周二會再去學校看開學。

另外，昨侯友宜建議衛福部長陳時中，針對居家檢疫案數越來越多，新北願意用「簡易版」集中檢疫所管，分擔中央負擔。侯今受訪強調，地方看到中央不足的，新北會來補位。針對檢疫故意逃跑重罰，中央昨天名回覆，中央有集中檢疫所，若中央沒辦法負擔，會請地方幫忙。

侯友宜表示，今早就找到日前失聯的居家檢疫對象。另外，面對清明節台商回台祭祖，新北不斷提高層級，人力物力更多，現在新北一天檢疫量增500人，到時一天700人。美國ＣＤＣ將台灣列為社區傳播，侯說，別人給我們善意提醒，我們要超前部署，不管是不是社區，都用這個目標層級去防疫。包括民眾落實何時要戴口罩、勤洗手要做到更到位。

「紅外線熱像儀——跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」是由新北高工資訊科6位學生及主任陳錫齡成功研發，一周就克服關鍵技術。記者魏翊庭／攝影
「紅外線熱像儀——跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」是由新北高工資訊科6位學生及主任陳錫齡成功研發，一周就克服關鍵技術。記者魏翊庭／攝影

侯友宜 發燒

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