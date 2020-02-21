228連假南瀛天文館舉辦「尋找大灰熊湯匙」親子活動

「見過天空的熊嗎？」台南市南瀛天文館2月28日至3月1日舉辦「尋找大灰熊湯匙」二二八連假活動，歡迎大小朋友一同尋找春季星空中「閃亮的大灰熊」─大熊星座和「牠的湯匙！」

南瀛天文館表示，二二八連假推出的「尋找大灰熊湯匙」活動，內容包括「尋找熊蹤跡」北斗七星闖關任務、「熊熊來打卡」打卡按讚以及「星空來找熊」親子套裝行程。

大熊座是天空第三大星座，大熊座的尾巴就是所謂的北斗七星，因形似湯勺，成為春季星空中代表性星座；藉由北斗七星，便可找到位於小熊座的北極星。

天文館表示，2月28日至3月1日連假期間至天文館參觀，憑劇場門票、2D/3D套票及山博行套票可參與「尋找熊蹤跡-北斗七星闖關趣」主題活動，完成三個任務便有機會帶走南瀛天文館準備的「神祕禮物」。活動期間只要在南瀛天文館粉絲團打卡按讚，即可至展示館服務台兌換火箭筆一支。

館方還規畫「星空來找熊」親子套裝行， 這項活動29日舉行，以春季星空大熊座故事為主題，讓親子認識春季著名的星座，透過DIY手作及夜間觀星活動，實際運用課堂所學知識，找出指向北方的北極星。4歲以上孩童親子都能報名參加，民眾要事先上官網報名。