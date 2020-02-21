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台南有處家長友愛互助的喘息公園 超幸福！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
家長提供玩具電動車，讓小朋友快樂享受駕駛樂趣。記者鄭惠仁／攝影
家長提供玩具電動車，讓小朋友快樂享受駕駛樂趣。記者鄭惠仁／攝影

台南市一群家長組青年公園親子團，大家提供電動玩具車等遊戲器材，讓小朋友使用，除了讓孩子彼此交流，家長也交換育兒經，了解新語彙。若家長臨時有事，要離開，其他團員就代為照顧孩子，團員形容這兒是處互助且可讓家長喘息的好地方。最近新冠肺炎疫情發燒，帶孩子來此玩，讓他們更安心。

團員沈炳伸說，青年公園親子團已設立近兩年，剛成立時團員都是東區青年公園附近家長，因為常帶孩子來玩，大家基於交朋友、互助的動機成立親子團，許多家長陸續提供大型電動玩具車、手推車等遊戲器材，讓孩子在此玩樂，家長也趁此機會聊天，分享育兒經驗，或是提出難解的問題，聽取建議。

1年多來，住在它區的家長聞風而來，目前親子團成員已30多人。

沈炳伸就住在公園旁，負責管理遊戲器材，包括修理與清潔，樂在其中。凱凱媽媽說，她住北區，是因為從朋友咪咪處，獲知這兒有處可讓家長友愛互助的喘息公園，也加入親子團，經常帶著尚未讀幼兒園的孩子來這裡玩。

團員咪咪說，她是買菜經過，發現這處好地方，也從聊天中知道更多養兒育女的知識，並且學到更多和小孩子溝通的語彙；孩子也從玩樂中練習社交能力，就如一個共學團。她的兒子超愛來玩，但若表現不好，就會以不帶來青年公園玩為懲罰。最窩心的是，若自己臨時有事，要離開，較熟識的團員就會來幫忙帶小孩，也能安心辦事。

台南市一群家長組親子團，東區青年公園成為友愛互助喘息公園。記者鄭惠仁／攝影
台南市一群家長組親子團，東區青年公園成為友愛互助喘息公園。記者鄭惠仁／攝影
台南市一群家長組親子團，東區青年公園成為友愛互助喘息公園。記者鄭惠仁／攝影
台南市一群家長組親子團，東區青年公園成為友愛互助喘息公園。記者鄭惠仁／攝影

親子 青年 新冠肺炎

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