台南有處家長友愛互助的喘息公園 超幸福！

台南市一群家長組青年公園親子團，大家提供電動玩具車等遊戲器材，讓小朋友使用，除了讓孩子彼此交流，家長也交換育兒經，了解新語彙。若家長臨時有事，要離開，其他團員就代為照顧孩子，團員形容這兒是處互助且可讓家長喘息的好地方。最近新冠肺炎疫情發燒，帶孩子來此玩，讓他們更安心。

團員沈炳伸說，青年公園親子團已設立近兩年，剛成立時團員都是東區青年公園附近家長，因為常帶孩子來玩，大家基於交朋友、互助的動機成立親子團，許多家長陸續提供大型電動玩具車、手推車等遊戲器材，讓孩子在此玩樂，家長也趁此機會聊天，分享育兒經驗，或是提出難解的問題，聽取建議。

1年多來，住在它區的家長聞風而來，目前親子團成員已30多人。

沈炳伸就住在公園旁，負責管理遊戲器材，包括修理與清潔，樂在其中。凱凱媽媽說，她住北區，是因為從朋友咪咪處，獲知這兒有處可讓家長友愛互助的喘息公園，也加入親子團，經常帶著尚未讀幼兒園的孩子來這裡玩。