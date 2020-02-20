淡水公設解編綠地減少 民代要求再評估

淡水都市計畫公共設施用地專案通盤檢討公開展覽中，但土地解編後綠地卻減少了，甚至變更住宅區，新北市議員鄭宇恩要求市府重新評估。城鄉局長黃一平表示，會納入都委會檢討。

鄭宇恩表示，淡水都市計畫公共設施用地專案通盤檢討目前正進行公開展覽，預定解編19.4公頃的公共設施保留地，但綠地面積減少了，其中，已闢建為「滬尾砲台公園」將部分變更為住宅區，3.08公頃綠地面積解編後僅剩0.54公頃，嚴重剝奪鄉親可使用的綠地。

鄭宇恩強調，市府推動公設解編還地於民，政策方向立意良善，但應該要綜合考慮到土地使用現況、生活圈的綠地面積，有關滬尾砲台公園的解編部分，趁還在公展階段，請城鄉局務必重新評估調整。

黃一平表示，政府長久沒有財源徵收公設保留地，影響人民權益，中央才會採都市計畫通盤檢討方式進行解編，不僅地主可拿回部分土地，政府也可不用花錢就取得許多土地來闢建公共設施。

他表示，既然通盤檢討目前在公展，就是徵求並搜集民眾不同的意見，因此，公展結束送都市計畫審議委員會時，也會把議員的意見納入會中再討論。