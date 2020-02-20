新北個人計程車運將 一次20片改一周7片口罩

新冠肺炎疫情持續，新北市交通局配合中央統一調度分散風險原則，考量需長期管控口罩供應量，自下周一起，個人計程車行運將，原本一次可購20片，調整為購領口罩與全國一致一周7片。

為方便偏遠地區的個人計程車行司機購領口罩，車籍於金山、三芝、石門、烏來、坪林、貢寮、平溪、雙溪、石碇、林口、深坑、淡水等12個區的個人計程車行司機改至當地區公所購買；三重區的駕駛改至裁決處蘆洲辦公室（蘆洲監理站內）購買，販售時間均為平日上午9時至下午5時。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，新北市個人計程車行司機約有9500人，交通局自本月14日起開放個人計程車行司機依車籍登記的行政區至新北市裁決處板橋、蘆洲、樹林和基隆等4處辦公室購買口罩，1次購領20片（一天1片，20天份量），開賣一周，已約有近5成的運將購買口罩。

交通局表示，口罩係中央每日配送，加上有部分偏鄉地區的計程車司機反映口罩販售站點偏遠，經跨局處協調後，決定自下周一起口罩領購數量調整為一周7片，以因應疫情持續所需。

●個人計程車行口罩配售站點如下： -新北市交通事件裁決處板橋服務中心（受理車籍：土城、中和、永和、板橋、泰山、新店、新莊），每日限量1500份。 -樹林辦公室（受理車籍：樹林、鶯歌、三峽），每日限量200份。 -蘆洲辦公室（受理車籍：蘆洲、八里、五股、三重），每日限量400份。 -基隆辦公室（受理車籍：萬里、汐止、瑞芳），每日限量200份。 -新北市淡水區公所(受理車籍:淡水) -新北市貢寮區公所(受理車籍:貢寮) -新北市平溪區公所(受理車籍:平溪) -新北市石門區公所(受理車籍:石門) -新北市坪林區公所(受理車籍:坪林) -新北市烏來區公所(受理車籍:烏來) -新北市雙溪區公所(受理車籍:雙溪) -新北市石碇區公所(受理車籍:石碇) -新北市金山區公所(受理車籍:金山) -新北市三芝區公所(受理車籍:三芝) -新北市深坑區公所(受理車籍:深坑) -新北市林口區公所(受理車籍:林口)

交通局提醒，2月14日至2月21日期間已購買口罩（一次20片）的個人計程車行司機，需間隔20天、即自3 月5日起陸續依「期滿日隔天」的當周再前往購領，並統一調整為一周7片。

另，隸屬於合作社或車行的計程車司機，交通局已依車行（合作社）請購數量陸續提供口罩，請逕洽所屬合作社或車行可購買日期及數量。