汐止智慧溪岸種櫻花 地方盼明年能賞櫻

又到了適合種花的季節，為讓汐止智慧溪沿岸的環境更好，市議員廖先翔除了代為向市府申請苗木，昨(19)日將五十株的櫻花載到大同里的智慧溪岸，並且和里長一起種下櫻花樹，希望明年花開，就能賞櫻。

市議員廖先翔表示，黃里長上任後，針對智慧溪周邊費了很多心思改善，因為旁邊有一些公有地或私人地要先整合，那去年我們先將一部分的河段，因為水質比較不好，我們先做溝渠的改善，施作了子溝，讓水質更好一些。

廖先翔指出，地方希望植栽一些綠美化，所以，協助跟市府景觀處申請一些櫻花，那現在也差不多到了種櫻花的季節了，所以，載了五十株的櫻花過來，讓大同里的里長跟志工一起來栽種，把智慧溪的整體環境再向上提升。

大同里長黃翠華說，大同里開始在做智慧溪兩岸的綠美化，感謝廖先翔議員載送五十株的櫻花苗木過來，希望來年櫻花可以長成很漂亮的整排櫻花林，增加我們智慧溪不但在子溝把溪流弄乾淨，還能夠進一步綠美化。