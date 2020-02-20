淡蘭古道又有新景點 泰發炭窯整治完成

雙溪區早年產煤，規模最大的泰發煤炭，位在長源里1鄰附近，雖然產業沒落、建物荒廢，但在新北市觀光旅遊局努力下，泰發炭窯已做整治，除立解說牌，還有通道可讓遊客一窺炭窯內部，目前由雙溪區公所做維護，希望串聯起在地淡蘭古道中段的景點，活化地方文史。

雙溪區過去的煤業文化，隨著老礦工逐年凋零而被淡忘，然而在長源里的土地公山橋附近，留存著規模全台數一數二，相當完整的泰發炭窯遺址，在過年前由市府觀旅局整治完成。

長源里長陳資郎表示，過去長源里及附近外柑里的居民從事礦業，極盛時期將近上萬人，附近無扶手的小橋曾是居民上學的必經之路，炭窯的地點連接著上方的選煤場，有水管輸送下來做清洗，一池池宛如煤炭的小澡堂，而一旁的煤窯上方仿照舊時鋪設軌道，每個煤窯上還有小洞，讓礦工得以放入原料及排煙。

公所農經課長史哲鳴表示，建物的石頭牆，可見著焦炭的痕跡，因為能當木炭來燒，早期相當值錢而被當作寶貝，感謝觀旅局特別設立解說牌，還有煤窯隧道讓遊客能一窺產業歷史，在印證雙溪煤鄉風華的同時，遊客也能順道走訪位在淡蘭古道中段的中坑古道，來場有深度又健康的歷史踏青之旅。