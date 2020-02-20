投資林口利多 7產業享租稅優惠
新北市政府表示，於林口公告劃定地區，第一波投資影視文創、數位經濟等7大產業，不論投資金額多寡，即日起可享15%租稅減免投資優惠。
經發局表示，林口新市鎮產業稅捐減免第1波公告劃定地區為林口新創園區（林口區國宅段95-4地號及98地號），鄰近林口國中的精華地段，以協助新北產業發揮最大投資效益。
經發局表示，期望未來能藉由林口新市鎮的區位優勢，獎勵稅捐減免優惠吸引大量國際新創人才與企業在林口群聚，形成新創生態圈。至於林口新市鎮其他地區，未來將依開發期程陸續分期公告適用獎勵優惠。
經發局表示，符合「有利於林口新市鎮發展產業適用範圍」包括影視文創相關產業的「電視節目製作業」､「衛星頻道節目供應事業」､「音樂展演空間業」､「藝文服務業」；數位經濟相關產業的「創新創業」､「智慧製造」､「智慧物流」等7大產業，皆可享租稅減免優惠。
經發局表示，在劃定地區第1年至第5年內申請者，享有15%完整優惠額度；第6年至第10年內申請者，其優惠額度減半，第11年起不予優惠。
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