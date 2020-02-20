老梅罟寮景點昏暗 地方盼增照明改陳列

雙溪區早年產煤，規模最大的泰發煤炭，位在長源里1鄰附近，雖然產業沒落、建物荒廢，但在新北市觀光旅遊局努力下，泰發炭窯已做整治，除立解說牌，還有通道可讓遊客一窺炭窯內部，目前由雙溪區公所做維護，希望串聯起在地淡蘭古道中段的景點，活化地方文史。

2020-02-20 18:27