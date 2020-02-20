老梅罟寮景點昏暗 地方盼增照明改陳列
石門老梅充滿漁業歷史的罟寮是遊客來推薦必訪的景點，不過沒有照明設備，過於昏暗導致民眾不會走近參觀，為此市議員鄭宇恩今(20)會勘，希望增添照明設備，未來也要透過陳列改變，讓更多人認識老梅的漁業歷史。
當地業者林書弘說，白天只要是陰天的天氣，罟寮就會顯得光源不足，不少遊客甚至以為這裡是當地漁民放船具的倉庫，不多做停留，為此也期待，相關單位可以增設照明設備讓罟寮明亮起來，讓這些富有當地漁業歷史意義的漁船漁具被更多人看見。
市議員鄭宇恩表示，增設照明是勢在必行，除此之外也要求公所應該要活化罟寮的文教功能，透過文物的陳列方式、燈光照明以及文字看板的展示方法改變，讓這座在觀光區的罟寮不只有拍照觀光功能，也可以充滿歷史教育意義，未來研擬讓淡水古博館給予公所一些指導與建議，希望讓老梅罟寮不僅明亮起來、還要成為老梅漁業歷史的展示空間。
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