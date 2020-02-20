新店央北重劃區大車多 地方盼規範路線
上個月新店中央路發生水泥車與機車擦撞車禍，怵目驚心的畫面，讓人看了害怕，而車禍就緊鄰央北重劃區，水泥車、砂石車進出相當頻繁，今(20)日新北市議員金中玉進行會勘，在安全的前提下，規範大車的行駛路線。
中山里里長潘威志則建議，可藉由央北三路開設缺口，讓大車改由此進出，但考慮到銜接環河快速道路時，仍有安全疑慮，因此，這項提議無法執行。
中山里里長潘威志表示，雖然中山路上已有告示牌，明確標示禁止15噸大貨車進入，但仍有不肖業者無視規定，居民們看到大車進進出出，也都相當害怕，所以才會提議由央北三路進出，同時以長遠計劃來看，對於未來央北重劃區的交通紓解也能解套。
對此，新北市議員金中玉強調，會要求警察單位強力取締違規的砂石車，而央北重劃區的交通紓解問題近期內則會進行評估。將要求交通局提出交通維持計劃，並且召開協調會議，在安全的前提下，規範砂石車的行駛路線。
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