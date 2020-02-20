簡易自來水落成 石門山區用水有保障

為要讓山區居民喝水更有保障，石門區公所從前年開始爭取簡易自來水工程，今年再度爭取到兩百餘萬元施作延管工程，讓老梅里、富基里山區居民多受惠，工程完工也讓富基里長林茂森也帶著里民祭天謝土，要祈求用水平安、順利。

富基里長林茂森指出，山區的用水過去都仰賴天然的出水，無法掌握水源的質、量穩定，以往都是夏天在缺水，不過近年來連冬天都會沒有可用，現在有了簡易自來水設備，不只是質量都更穩定，濾水設施也讓用水更衛生、有保障。

石門區長林俊宏說，從前年開始為山區民眾爭取簡易自來水設施，在富基里鑿取兩口水井，今年度再度爭取到兩百餘萬元施作延管工程，讓老梅里、富基里山區楓林路、北15線、小坑路以及崁子腳路等區域家戶受惠，未來也會持續爭取簡易自來水工程施作，讓乾華里、山溪里等山區民眾也可以有乾淨、安全無虞的用水可以使用。