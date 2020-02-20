新北公托數達72家 親子館延至3月底開放

新北社會局今成立第71、72家公共托育中心，新北市長侯友宜說，今年目標是再成立20家公托，提供家長最優質的托育環境。不過近期因為新冠肺炎疫情關係，新北社會局指出，親子館將持續關閉至3月底，停課的標準也比照中央規範。

第71家中和自強公共托育中心，是利用自強國小提供的教室空間建置而成；第72家樹林保順公共托育中心位於保安市民活動中心的2樓，1樓還有銀髮俱樂部、戶外也有親子公園，是老幼世代的共融空間。

新北社會局長張錦麗說，中和自強及樹林保順公共托育中心，預計各收托45名0到2歲嬰幼兒，即日起至2月26日下午5時止開放登記，如登記超過收托名額，將於2月27日辦理公開抽籤，另外也可在新北育兒資訊網，進行網路報名。

新北公共托育中心都設有親子館，因應新冠肺炎原延至2月25日開放，社會局指出，因有家長建議親子館不應該開放，並且詢問是否能將可能活動延後，目前暫時決定親子館至3月31日，再視疫情狀況決定後續開放時間。