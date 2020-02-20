快訊

「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾12歲小六生無法領兒童口罩 王鴻薇：中央趕快補正

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日宣布，兒童口罩20日起增為每7天4片。 圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日宣布，兒童口罩20日起增為每7天4片。 圖／聯合報系資料照片

為因應中小學開學日在即，口罩實名制於今日起鬆綁，中央流行疫情指揮中心宣布擴大兒童口罩領取額度，從每人7天最多2片調升為每人7天最多可拿4片。但台北市議員王鴻薇表示，領取兒童口罩需持12歲以下兒童健保卡購買，已有家長反映兒童口罩領取資格以12歲為界線，但部分小六生已滿12歲，卻不符合領取兒童口罩資格，未來開學恐會發生部分小學生無口罩可戴、一班兩制的亂象。

王鴻薇指出，今天是兒童口罩領取鬆綁的第一日，她隨即就收到家長陳情，開學後一周有5天要上學，原本只領4片都已經很緊繃了，卻有部分的小六生因滿12歲，只能和成人一樣一周領2片，讓家長十分著急。

王鴻薇說，政府對兒童口罩的領取資格不該硬性以12歲為界線，也該考慮到部分小六生剛好滿12歲的情形，請政府儘快調整以就學年級為認定標準，否則開學後發生一班兩制，部分同學無口罩使用的狀況，恐怕也將成為防疫漏洞。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，因現行規定剛改變，擴大兒童口罩領取額度從每人7天最多2片調升為每人7天最多可拿4片，成人、兒童不同才會出現這種情況，但他認為，目前是過渡時期，等未來口罩產能增加，成人口罩領取量也提升，問題應可以解決。至於兒童和成人領取的量是多少，政府也可分析數據量，來做調整。

藥師柯明道說，這是系統設定的問題，設定12歲以下是兒童，藥局碰上這種問題也束手無策，只能用變通方式，讓這部分的小六生戴大人口罩，少領2片也沒辦法。另外，還有民眾反映，兒童的臉蛋大小不一，但兒童口罩尺寸沒有分大、中、小，柯明道說，變通方式也只靠家長領回去後自己調整鬆緊帶。

口罩 王鴻薇

延伸閱讀

民怨口罩難買 王鴻薇：額溫槍也傳出缺貨

開工日現口罩荒？王鴻薇批：中央失能

相關新聞

新北公托數達72家 親子館延至3月底開放

新北社會局今成立第71、72家公共托育中心，新北市長侯友宜說，今年目標是再成立20家公托，提供家長最優質的托育環境。不過...

逾12歲小六生無法領兒童口罩 王鴻薇：中央趕快補正

為因應中小學開學日在即，口罩實名制於今日起鬆綁，中央流行疫情指揮中心宣布擴大兒童口罩領取額度，從每人7天最多2片調升為每...

新北市抽查補習班防疫措施 輕者停招、重者撤照

新北市教育局今下午針對新冠肺炎稽查補習班，內容包括防疫備品是否充足、是否落實旅遊史調查、每日是否安排消毒等。社教科表示，...

北市內湖漏油案將施工換管 警封路管制交通

台北市內湖區油管滲漏，中油公司明天起汰換油管，針對施工範圍安康路至石潭路的成功路2段，警方配合封閉南往北內側2線車道，調...

土城工業區4都更案核定 改善園區生產環境

新北市都更處去年底核定位在土城工業區的4件都更案，都更處表示，土城工業區地理條件好，但區內多數建築物都是超過30年以上，...

擴大稽查白牌計程車 最高罰50萬、檢舉獎金30萬

台北區監理所今宣布擴大稽查取締白牌車，防疫期間查獲違規最高罰50萬元。且檢舉人有1到30萬元檢舉獎金。

「天橋上的魔術師」劇組神還原中華商場 有望保留3個月

公視影集「天橋上的魔術師」在新北市汐止雍和建設2期基地，重現80年代中華商場風采。新北市長侯友宜日前到汐止關心劇組拍攝狀況，將結合新北市府經發局的青創政策，協助拍攝劇組募資，也請文化局及工務局將中華商場拍攝場景原地保留3個月，讓民眾能夠重溫80年代的商場風華。

台北市推專案協助平宅戶脫貧 努力存錢又享政府補貼

台北市近年推動平宅改建，為讓平宅的中低收入戶，提前預備未來搬遷基金，針對延吉平宅、福民平宅，北市府推動脫貧專案，參與計畫...

中油汰換管線衝擊交通 明起成功路二段封路改道

中油公司月初發生成功路汽油管線滲漏事件，至15日凌晨在成功路二段近南京東路六段路口發現漏點並搶修完成，北市產業發展局要求...

北市老人共餐下周復辦 蔡炳坤：不建議一起吃飯

新冠病毒延燒，根據《自由時報》報導，台北市社區照顧關懷據點、長青學苑及老人服務中心的課程與共餐，預計2月25日復辦，但有...

議員質疑綠地變住宅區 新北：還未定案

淡水都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，近期在公展階段並辦理地方說明會，新北市議員鄭宇恩指出，「滬尾砲台公園」的綠地預計將...

不限投資額 林口影視文化、數位經濟享4年15％減稅

為獎勵投資林口新市鎮，新北市經發局今公布，不限投資金額多寡，凡在公告畫定地區投資產業符合「有利於林口新市鎮發展產業適用範...

熱門新聞

佛心！台南康那香董座發送口罩 這區學生和老人受惠

汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

「天橋上的魔術師」汐止神還原中華商場 有望保留3個月

高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。