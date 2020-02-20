逾12歲小六生無法領兒童口罩 王鴻薇：中央趕快補正

為因應中小學開學日在即，口罩實名制於今日起鬆綁，中央流行疫情指揮中心宣布擴大兒童口罩領取額度，從每人7天最多2片調升為每人7天最多可拿4片。但台北市議員王鴻薇表示，領取兒童口罩需持12歲以下兒童健保卡購買，已有家長反映兒童口罩領取資格以12歲為界線，但部分小六生已滿12歲，卻不符合領取兒童口罩資格，未來開學恐會發生部分小學生無口罩可戴、一班兩制的亂象。

王鴻薇指出，今天是兒童口罩領取鬆綁的第一日，她隨即就收到家長陳情，開學後一周有5天要上學，原本只領4片都已經很緊繃了，卻有部分的小六生因滿12歲，只能和成人一樣一周領2片，讓家長十分著急。

王鴻薇說，政府對兒童口罩的領取資格不該硬性以12歲為界線，也該考慮到部分小六生剛好滿12歲的情形，請政府儘快調整以就學年級為認定標準，否則開學後發生一班兩制，部分同學無口罩使用的狀況，恐怕也將成為防疫漏洞。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，因現行規定剛改變，擴大兒童口罩領取額度從每人7天最多2片調升為每人7天最多可拿4片，成人、兒童不同才會出現這種情況，但他認為，目前是過渡時期，等未來口罩產能增加，成人口罩領取量也提升，問題應可以解決。至於兒童和成人領取的量是多少，政府也可分析數據量，來做調整。

藥師柯明道說，這是系統設定的問題，設定12歲以下是兒童，藥局碰上這種問題也束手無策，只能用變通方式，讓這部分的小六生戴大人口罩，少領2片也沒辦法。另外，還有民眾反映，兒童的臉蛋大小不一，但兒童口罩尺寸沒有分大、中、小，柯明道說，變通方式也只靠家長領回去後自己調整鬆緊帶。