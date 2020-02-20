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新北市抽查補習班防疫措施 輕者停招、重者撤照

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市教育局今下午針對新冠肺炎稽查補習班，內容包括防疫備品是否充足、是否落實旅遊史調查、每日是否安排消毒等。記者魏翊庭／攝影
新北市教育局今下午針對新冠肺炎稽查補習班，內容包括防疫備品是否充足、是否落實旅遊史調查、每日是否安排消毒等。記者魏翊庭／攝影

新北市教育局今下午針對新冠肺炎稽查補習班，內容包括防疫備品是否充足、是否落實旅遊史調查、每日是否安排消毒等。社教科表示，補習班違反短期補習班設立及管理準則可停招（如未確實查旅遊史），若違反中央傳染病防治法防疫規定可撤照（如隱匿不報）。

新北市教育局長張明文今和新北市教育局稽查人員到板橋的補習班稽查，針對是否有體溫計、漂白水／酒精、口罩、洗手乳／肥皂等防疫物資檢查，也包含環境消毒、落實旅遊史調查等。

社教科指出，若補習班未依規定辦理，依短期補習班設立及管理準則第35及36條，補習班違反相關法令規定情事，得視其情節輕重，分別為糾正、限期整頓改善或停止招生之處分；若其情節重大，最重撤銷立案。

此外，今天教育部配發新北市招收高中以下學生補習班口罩，每個補習班一盒50個。補習班停課標準和學校相同，若該補習班有一人確診，全班停課，若兩人以上確診則整個補習班停課。

補習 教育局

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