土城工業區4都更案核定 改善園區生產環境

新北市都更處去年底核定位在土城工業區的4件都更案，都更處表示，土城工業區地理條件好，但區內多數建築物都是超過30年以上，藉由都更除改建建築物結構安全，也改善周圍公共空間。

都更處指出，土城工業區從開發以來，產業形態由傳統產業逐漸轉型高科技產業，且位於捷運板南線周邊，毗鄰新北市消防局第五大隊頂埔分隊、經濟部工業局土城工業區服務中心及土城工業區郵局，地理條件相當良好，但現況因建物老舊及建物機能未能符合現代工業生產的需求，透過都更開發方式，讓傳統產業升級轉型，並且增加人行空間及美化整體市容，提升產業競爭力。

都更處表示，去年底核定土城工業區內4件都更案，分別為中華工程、中華建築經理公司、安澤建設及勝仁針織案，其中安澤建設的建照在2月6日取得，後續將進行拆除準備作業，除了提升建築結構安全與產業競爭力，也增加公托空間。

都更處表示，在都更後的建築規畫方面，都有留設人行步道與集中公共開放空間，總計面積達1.8公頃，不僅改善公共設施與整體環境品質，美化整體市容、增加人行安全、改善工業環境品質及強化都市防震防災，並促進土地更合理利用，延續工業區產業機能。

都更處事業科長鄧涵瑛補充，土城工業區內多數建築現況屋齡超過30年以上的鋼筋混凝土造建物、閒置廠房，未來更新後留設更多開放空間，創造整體環境意象，使產業發展與環境永續均衡發展。