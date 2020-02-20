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土城工業區4都更案核定 改善園區生產環境

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
都更處去年底核定土城工業區內4件都更案，圖為勝仁針織都更前樣貌。圖／新北市都更處提供
都更處去年底核定土城工業區內4件都更案，圖為勝仁針織都更前樣貌。圖／新北市都更處提供

新北市都更處去年底核定位在土城工業區的4件都更案，都更處表示，土城工業區地理條件好，但區內多數建築物都是超過30年以上，藉由都更除改建建築物結構安全，也改善周圍公共空間。

都更處指出，土城工業區從開發以來，產業形態由傳統產業逐漸轉型高科技產業，且位於捷運板南線周邊，毗鄰新北市消防局第五大隊頂埔分隊、經濟部工業局土城工業區服務中心及土城工業區郵局，地理條件相當良好，但現況因建物老舊及建物機能未能符合現代工業生產的需求，透過都更開發方式，讓傳統產業升級轉型，並且增加人行空間及美化整體市容，提升產業競爭力。

都更處表示，去年底核定土城工業區內4件都更案，分別為中華工程、中華建築經理公司、安澤建設及勝仁針織案，其中安澤建設的建照在2月6日取得，後續將進行拆除準備作業，除了提升建築結構安全與產業競爭力，也增加公托空間。

都更處表示，在都更後的建築規畫方面，都有留設人行步道與集中公共開放空間，總計面積達1.8公頃，不僅改善公共設施與整體環境品質，美化整體市容、增加人行安全、改善工業環境品質及強化都市防震防災，並促進土地更合理利用，延續工業區產業機能。

都更處事業科長鄧涵瑛補充，土城工業區內多數建築現況屋齡超過30年以上的鋼筋混凝土造建物、閒置廠房，未來更新後留設更多開放空間，創造整體環境意象，使產業發展與環境永續均衡發展。

都更處處長張壽文表示，都更開發方式多運用在密集住、商的使用分區，除了改善居住生活環境，更重要是促進都市土地有計畫再開發利用，復甦都市機能，透過土城工業區的成功案件，來吸引工業區廠房以都市更新開發方式，改善工業區內的生產環境。

圖為勝仁針織更新後示意圖。圖／新北市都更處提供
圖為勝仁針織更新後示意圖。圖／新北市都更處提供

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