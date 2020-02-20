前檢察官轉行當律師 國內首設測謊及數位採證

台灣高等檢察署前檢察官王捷拓、林柏宏轉換人生跑道，在台中市開設觀晰法律事所，就兩人檢察官生涯所學、 偵查經驗，首創國內首家結合法律偵查、測謊及數位採證，走在法律服務尖端，為企業及各界打造進行忠誠、機密維護、犯罪預防專案，對企業的營業秘密保護有重大的助益。

王捷拓在擔任檢察官期間，在查緝貪瀆不法、詐欺、掃黑、遏止企業貪瀆及金融犯罪、壓制毒品犯罪、防制人口販運、制定偵查中查扣變價程序，有重大成效，擔任高檢署偵查資料中心執行秘書，負責全國毒品資料庫、 數位採證、測謊、團隊辦案分析等科技化業務。

王捷拓曾榮獲全國反毒有功人員、全國防疫有功人員、行政院模範公務員、考試院十大傑出貢獻獎、行政院治安有功人員等獎項。

林柏宏曾獲法務部模範公務人員、檢察機關排怨計劃有功人員，獲行政院長治安會報頒獎表揚、獲法務部長頒發「法眼明察」獎座表揚。觀晰法律事務所由王捷拓擔任所長、林柏宏擔任副所長，尚有律師李嘉耿、張淳軒、范其瑄，以及測謊專家李錦明，與亞太科技資訊等公司工程師。

因為王捷拓、林柏宏任職台灣高等檢察署期間，負責籌畫偵查資料中心，推展檢察科技化，創新推展了毒品資料庫、詐欺資料庫、數位採證、犯罪地理圖資、測謊等辦案分析等，發現國內各界對機密維護、安全維護多有困難，往往事件發生已經無法彌補，因此轉為律師時，認為可以將自身專長與測謊、數位採證結合，提供大家法律以外的更多元服務，也為國內企業提供更快、更安全的安全保障。

觀晰科技法律事務所成立科技部門，數位鑑識與測謊均為營運業務項目之一，引進專業的數位鑑識軟體並提供鑑識服務及教育訓練，可隨時協助與提供營利企業、政府、非營利組織和個人在遭遇到智財侵權、駭客入侵、商業洩密、犯罪相關及任何民事或刑事法律訴訟時所需關於數位證據的技術支援及諮詢服務。

王捷拓指出，隨著經濟的快速成長，許多企業將它們的生產工廠建在中國或東南亞等國家，以有效利用當地的廉價勞動力和原物料。然而，這些公司很快發現它們正在面臨著新的挑戰，大規模盜竊、收回扣、造假、欺詐、營業秘密外洩、電腦犯罪等犯罪行為。

這些案件大多涉及內部員工、承包商和不法集團之間的相互勾結。測謊在美國已有百年的歷史，美國企業界是最早將測謊運用於員工違常行為之篩檢，部分私人企業甚至設有專職測謊人員或與民間測謊機構簽約，對公司員工進行定期或不定期測謊篩檢，以降低企業之風險，並收預防之效。

新加坡於2001年即由退職警官成立測謊調查服務公司，將測謊導入民間企業，協助公司進行員工僱傭前篩檢及抓內賊之服務。國內目前則僅有少數公司在內部發生竊盜、背信等犯罪案件，造成公司實質損害後，才會尋求民間測謊機構協助，並未有如國外建立預防性的測謊篩檢機制，以防範於未然。

林柏宏強調，員工測謊篩檢就像是一個組織的「健康檢查」，它能夠提前檢測出工作場所犯罪和不當行為，以防止積累效應所導致的財產損失及名譽損害。測謊是一個既經濟又簡捷快速的篩檢工具，投資報酬率極高，可以在短時間內迅速釐清問題所在，用極小的成本而獲致最大的效益。