陶博館醃脆梅邁入19年 今年因疫情改線上教學

新北市立鶯歌陶瓷博物館年度醃脆梅活動今年邁入第19年，但因應武漢肺炎防疫，將以線上醃脆梅教學取代現場手作，3月27日起提供網路平台訂購及宅配到府服務。

鶯歌陶瓷博物館今年邁入19年和南投水里鄉梅農合作舉辦醃脆梅活動，由梅農在陶博館現場教民眾醃脆梅，每年吸引上千人參加，陶博館也同步推出當年限定的新款梅甕。

陶博館表示，醃脆梅活動廣受民眾歡迎，近3年報名人數從2017年的6500人，到去年（2019年）有7700人，今年活動邁入第19年，但因應武漢肺炎防疫期間，將以線上醃脆梅教學取代現場手作。

鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，陶博館將在官網分享線上教學影片及文字說明，民眾只要依步驟實作，就能做出美味脆梅；醃脆梅材料將在3月27日起提供網路平台訂購及宅配到府服務。

今年度新款梅甕則是陶博館成立20週年紀念款「鶯歌Bowl」，以煙囪環繞尖山堆為設計意象，遙想鶯歌早年製陶榮景，諧音為鶯歌「寶」，象徵陶博館在鶯歌地方被當作寶貝一樣，表達受到照顧和支持20個年頭的感謝之情。

陶博館將於2月21日起於陶博館自營文化商品店開放網路平台，讓民眾線上預購20週年紀念款梅甕「鶯歌Bowl」，分有大、小梅甕，預購期間至3月31日止。