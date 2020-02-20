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延長醫療口罩壽命 坪林區公所教製布口罩套

中央社 / 新北20日電

偏鄉坪林區沒有健保特約藥局，區民只能到唯一一家衛生所購買口罩；坪林區公所開辦手作布口罩套課程，教導製作中間可以置放醫療用口罩的布口罩套，延長醫療用口罩使用期限。

坪林區公所民政災防課課長林生德向中央社記者表示，口罩實名制上路後，坪林、平溪、貢寮、烏來等4個偏鄉區，因沒有健保特約藥局，民眾只能到全區唯一一家衛生所購買口罩。

尤其坪林高齡長者比例高達25%，每次經過衛生所都看到許多長者不畏寒冷排隊購買限量口罩，讓人很心疼。

坪林區公所19日開辦手作布口罩套課程，教導區民製作中間可以置放醫療用口罩的布口罩套，藉此保護醫療用口罩、延長使用期限。

林生德表示，19日開辦約有50人參與製作，但因製作材料有限，未來會視情況再開課，希望藉由使用布口罩套，讓防疫資源獲得更充分的利用。

口罩 坪林 衛生所

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