新冠疫情燒 企業贈北市國小空氣濾網、清淨機

台北市公立國小獲贈靜電空氣濾網一萬片及空氣清淨機9台，教育局國小教育科科長鍾德馨說，全市公立國小約設4000多台冷氣，多一層濾網多一層保護，在武漢肺炎疫情延燒下，也多一層安心。

台北市共有142所公立國小，在產發局媒合下，獲3M公司贈送靜電空氣濾網1萬片及空氣清淨機9台。鍾德馨說，空氣品質等議題各界相當關心，最近又爆發武漢肺炎疫情，多一層濾網等同多一層保護，也能讓家長多一層安心。

鍾德馨表示，目前全北市公立國小普通班教室裝設冷氣比率達88%，少數學校預計暑假後能將電源改善完成，屆時就會裝設冷氣，裝設比率應可達100%。

3M台灣董事總經理仝漢霖表示，3M在台灣深耕50年，盼透過捐贈靜電空氣濾網，淨化、升級孩子教室內的空氣品質。3M也估算，一片濾網每天約使用4、5小時，學校應可使用至暑假。