快訊

最早發病者零接觸史 美媒質疑新冠肺炎可能源自實驗室事故

為績效而瘋狂：員警「騙票」的三種模式

擴大稽查白牌計程車 最高罰50萬檢舉獎金30萬

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
台北區監理所今天宣布，防疫期間抓到白牌計程車最高罰50萬元。團/台北區監理所提供
台北區監理所今天宣布，防疫期間抓到白牌計程車最高罰50萬元。團/台北區監理所提供

台北區監理所今宣布擴大稽查取締白牌車，防疫期間查獲違規最高罰50萬元。且檢舉人有1到30萬元檢舉獎金。

自用車違規經營計程車客運業（俗稱白牌車）原即為公路總局及各直轄市政府稽查取締重點，為強化運輸服務防疫措施，公路總局於2月19日邀請各直轄市政府、民航局、桃機公司及轄屬各區監理所等單位研商加強稽查取締白牌車相關措施。

並將持續在各機場航站入境處及各相關管道宣導民眾搭乘合法計程車、輔導白牌車駕駛人轉入計程車、擴大取締非法業者與通報下架媒介Line群組，並與各計程車公（工）會合作強化計程車駕駛人及車輛各項防疫措施。

台北區監理所表示，早期白牌車多在機場、車站攬客或以電話預約方式，近年又有以Line群組叫車，公路總局轄下各區監理所（站）及直轄市交通局除於轄內的場站及重要地點加強取締外，並已與台灣連線股份有限公司建立機制，下架經查獲從事違規營業群組。

即日起，將擴大稽查並嚴加取締，於防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2千5百萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

另外，台北區監理所也說明，為防杜白牌車違規營業，公路法已經修正，並訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將核發檢舉人1萬至30萬元檢舉獎金。

合法計程車在主管機關的指導下，會依規定進行清潔消毒等防疫工作。

計程車 機場 民航局
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

影／高鐵苗栗站計程車加強防疫 司機感嘆生意掉三成

新冠肺炎衝擊生計 高市小黃司機盼油料補助

憂成防疫漏洞 嘉義警方取締高鐵站白牌車

小黃司機盼紓困 韓國瑜：全力助度難關

相關新聞

「天橋上的魔術師」汐止神還原中華商場 有望保留3個月

公視影集「天橋上的魔術師」在新北市汐止雍和建設2期基地，重現80年代中華商場風采。新北市長侯友宜日前到汐止關心劇組拍攝狀...

擴大稽查白牌計程車 最高罰50萬檢舉獎金30萬

台北區監理所今宣布擴大稽查取締白牌車，防疫期間查獲違規最高罰50萬元。且檢舉人有1到30萬元檢舉獎金。

台北市推專案協助平宅戶脫貧 努力存錢又享政府補貼

台北市近年推動平宅改建，為讓平宅的中低收入戶，提前預備未來搬遷基金，針對延吉平宅、福民平宅，北市府推動脫貧專案，參與計畫...

中油汰換管線衝擊交通 明起成功路二段封路改道

中油公司月初發生成功路汽油管線滲漏事件，至15日凌晨在成功路二段近南京東路六段路口發現漏點並搶修完成，北市產業發展局要求...

北市老人共餐下周復辦 蔡炳坤：不建議一起吃飯

新冠病毒延燒，根據《自由時報》報導，台北市社區照顧關懷據點、長青學苑及老人服務中心的課程與共餐，預計2月25日復辦，但有...

議員質疑綠地變住宅區 新北：還未定案

淡水都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，近期在公展階段並辦理地方說明會，新北市議員鄭宇恩指出，「滬尾砲台公園」的綠地預計將...

不限投資額 林口影視文化、數位經濟享4年15％減稅

為獎勵投資林口新市鎮，新北市經發局今公布，不限投資金額多寡，凡在公告畫定地區投資產業符合「有利於林口新市鎮發展產業適用範...

影／國土審議限制公民參與 環團控訴:搞黑箱開民主倒車

台中市國土計畫，下週一將舉辦第三次專業小組審業會，今天早上環團前往台中市政府抗議都發局限制公民參與的權利，違反資訊公開與...

機車考照注意 高雄區監理所3月調整路考練習時間

高雄區監理所今表示，自3月1日起，調整機車路考場開放練習時間為上班日的中午12時至14時，其他時段僅為考驗使用並不對外開...

新北成立居家檢疫關懷中心 照顧檢疫者身心健康

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市目前居家檢疫現有4431人，累計先前檢疫完成的人數已逾5500人，居全台之冠。為了強化居家檢...

中港大排願景館變身運動據點 2/27試營運鐵人基礎課程

新北運動聚點第3處「Waypoint Fitness」將於2月27日開始試營運，新北市體育處與業者合作，將原閒置中港大排...

違建複查不實 柯文哲怒罰建築師

紐約家具設計中心北市八德店，去年遭時代力量前立委黃國昌踢爆有違建，又意外曝光地下室違規使用，因全案曾經台北市建築師公會派遣的建築師複查簽證，讓市長柯文哲大感不滿，一度打算終止市府和該公會的10項業務，但為避免衝擊建管業務，最僅解除3項業務，開罰該建築師12萬元。

熱門新聞

違停拍照就在身邊！嘉市中山路「科技執法」4月1日啟用

佛心！台南康那香董座發送口罩 這區學生和老人受惠

疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。