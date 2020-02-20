擴大稽查白牌計程車 最高罰50萬檢舉獎金30萬

台北區監理所今宣布擴大稽查取締白牌車，防疫期間查獲違規最高罰50萬元。且檢舉人有1到30萬元檢舉獎金。

自用車違規經營計程車客運業（俗稱白牌車）原即為公路總局及各直轄市政府稽查取締重點，為強化運輸服務防疫措施，公路總局於2月19日邀請各直轄市政府、民航局、桃機公司及轄屬各區監理所等單位研商加強稽查取締白牌車相關措施。

並將持續在各機場航站入境處及各相關管道宣導民眾搭乘合法計程車、輔導白牌車駕駛人轉入計程車、擴大取締非法業者與通報下架媒介Line群組，並與各計程車公（工）會合作強化計程車駕駛人及車輛各項防疫措施。

台北區監理所表示，早期白牌車多在機場、車站攬客或以電話預約方式，近年又有以Line群組叫車，公路總局轄下各區監理所（站）及直轄市交通局除於轄內的場站及重要地點加強取締外，並已與台灣連線股份有限公司建立機制，下架經查獲從事違規營業群組。

即日起，將擴大稽查並嚴加取締，於防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2千5百萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

另外，台北區監理所也說明，為防杜白牌車違規營業，公路法已經修正，並訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將核發檢舉人1萬至30萬元檢舉獎金。

合法計程車在主管機關的指導下，會依規定進行清潔消毒等防疫工作。