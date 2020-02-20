台北市推專案協助平宅戶脫貧 努力存錢又享政府補貼

台北市近年推動平宅改建，為讓平宅的中低收入戶，提前預備未來搬遷基金，針對延吉平宅、福民平宅，北市府推動脫貧專案，參與計畫的中低收入戶，只要每月穩定儲蓄500元至2000元，時間長達9個月，即可小額借貸，貸款額度最高10萬，且儲蓄金、借貸利息，北市府還各補貼一半，盼養成穩定儲蓄習慣，若成效不錯，北市府擬考慮擴大舉辦。

平宅逐漸老舊，近年陸續規畫改建為社會住宅，但社會住宅訂有居住年限，平宅住戶終將回歸一般居住市場，為協助平宅住戶提前預備未來搬遷基金、租金，北市府今天舉行「攜手相助希望發展帳戶專案」記者會，宣布台北市政府社會局跟中華民國儲蓄互助協會合作，推動為期3年的「延吉平宅及福民平宅-攜手相助希望發展帳戶專案」。

台北市副市長蔡炳坤表示，這次推動專案，主要鼓勵大家儲蓄，脫貧是一條艱辛路，但總要開始，就從儲蓄開始，專案名額共計30戶，每月儲蓄500元至2000元，其實標準並不高。

蔡炳坤指出，當平宅慢慢改建成社會住宅，平宅戶面臨搬家時，勢必須要一筆費用，所以只要穩定儲蓄長達9個月，就可以小額借貸，最開可借10萬元，且儲蓄金、借貸利息，北市府還會各補貼一半。

另外，不少中低收入擔心，若儲蓄金額越來越多，是否恐被取消低收資格？蔡炳坤解釋，參與專案的住戶，會保證3年身分不受影響，沒有划不來的問題，希望給予即時溫暖，目前先從30戶做起，未來也可能擴大舉辦。

台北市社會局補充，今年與儲蓄互助社合作，提供平宅住戶新的脫貧機會，日前已舉辦說明會，住戶反應熱烈，約有40餘戶提出申請，後續將審查相關資格，盼協助平宅住戶順利回歸一般社區，成為邁向脫貧的助力。