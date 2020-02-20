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中油汰換管線衝擊交通 明起成功路二段封路改道
中油公司月初發生成功路汽油管線滲漏事件，至15日凌晨在成功路二段近南京東路六段路口發現漏點並搶修完成，北市產業發展局要求中油於月底前完成管線汰換作業，中油將在明天(21日)晚上到3月1日汰換管線，將封路交管，期間有4天上班日，希望將交通影響降至最低。
中油公司位於內湖區成功路二段石潭路至安康路間12吋油管滲漏，第1階段搶修工作於2月15日凌晨完成，北市府產業發展局要求中油公司汰換該路段12吋汽油輸送管線。
台北內湖科技園區發展協會及內湖、南港區公所反映，因施工路段為當地內湖往來南港間、高速公路交流要道，為降低車流回堵對鄰近地區造成衝擊，因此將工期規畫於2月21日夜間至3月1日，其中有228連假，其間僅有4天上班日，對交通衝擊最小。
產發局指出，中油公司這次施工範圍為成功路二段從新明路安康路口到石潭路口，北向封閉2車道，南向調撥1車道供北向車輛行駛，維持雙向2車道通行，以降低施工期間交通衝擊。
市府也要求中油公司進場施工前需提前宣傳提醒封路改道資訊，結合廣播、電視、網路及高速公路看板、鄰里看板等方式，宣傳範圍應包括使用高速公路通勤民眾。 另市府將持續督促中油公司進行全市管線IP檢測及相關檢討，另外也應對當地受影響住戶提出補償方案。
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