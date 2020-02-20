中油汰換管線衝擊交通 明起成功路二段封路改道

紐約家具設計中心北市八德店，去年遭時代力量前立委黃國昌踢爆有違建，又意外曝光地下室違規使用，因全案曾經台北市建築師公會派遣的建築師複查簽證，讓市長柯文哲大感不滿，一度打算終止市府和該公會的10項業務，但為避免衝擊建管業務，最僅解除3項業務，開罰該建築師12萬元。

2020-02-20 00:29