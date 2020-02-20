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擅離隔離最高罰百萬 北市府：不該一味重罰

中央社 / 台北20日電

行政院今天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，擅離隔離或檢疫處所者最高可罰百萬。不過，台北市副市長黃珊珊說，「所有犯罪的人都不是怕被判刑，而是覺得不會被抓到」。

黃珊珊認為，應讓居家隔離、居家檢疫者明白，待在家不出門是保護自己也保護大家，政府不該一味重罰。

她說，政府應給予協助，相關配套措施也要做好，像是監控設備、手機定位等要齊全，「這樣罰這100萬元才有意義啊」，否則罰則愈訂愈高，有些人繳不出來，等於沒有用。

黃珊珊今天上午出席「3M公司捐贈公立國小靜電空氣濾網典禮」，接受媒體訪問時，做上述表示。

黃珊珊表示，所有犯罪的人都不是怕被判刑，而是認為自己不會被抓到，所以中央政府應要讓居家隔離、居家檢疫者清楚明白，擅自離開住所是會被抓到的。

行政院會今天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，其中，為防止受隔離者或受檢疫者違反規定擅離隔離或檢疫場所者，決定予以重罰，各處20萬至100萬元或10萬至100萬元罰鍰。

另外，針對北部一名60歲無旅遊史婦人確診，黃珊珊說，希望中央做完相關調查後，若確定是台北市個案就明確告知，北市才能進行消毒等防疫措施。

黃珊珊 北市 行政院
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