北市老人共餐下周復辦 蔡炳坤：不建議一起吃飯

新冠病毒延燒，根據《自由時報》報導，台北市社區照顧關懷據點、長青學苑及老人服務中心的課程與共餐，預計2月25日復辦，但有不少里長擔心，恢復共餐恐增加群聚用餐風險。

台北市副市長蔡炳坤今天出席「攜手相助希望發展帳戶專案記者會」時，主動提及下周老人共餐復辦一事，他表示，目前全市約400餘個據點，每個據點都有特色，里長有不同意見、位置空間也都不相同，有里長希望2月25日復辦，也有里長希望延至3、4月，北市府都尊重。

蔡炳坤接著說，雖然共餐復辦，但北市府不建議一起吃飯，有個概念很好，就是家裡自備餐具，帶便當盒前往據點打菜，之後在附近找個樹陰底下涼快地方吃，大家分散開來，或就近帶回家吃，這部分可以保留彈性，畢竟不希望疫情問題，導致長者一直待在家。

蔡炳坤也說，今天北市府晨會討論這件事，目前也跟各里長做調查，截至昨天已回收8成，預計今天將全數彙整，最快明天公告相關原則，讓各里長放心。