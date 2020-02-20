議員質疑綠地變住宅區 新北：還未定案

淡水都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，近期在公展階段並辦理地方說明會，新北市議員鄭宇恩指出，「滬尾砲台公園」的綠地預計將被變更為住宅區，剝奪鄉親可使用綠地。新北城鄉局則說，目前是公展草案階段，民眾提出意見後，都會納入後續審議討論。

淡水都市計畫區共提列解編19.40公頃公保地，其中共有18.76公頃公保地，初步規畫採市地重畫方式，有55%可建築土地分回原土地所有權人，另外將可取得6.66公頃公共設施用地，解決長期公共設施保留地禁限建的問題。

鄭宇恩表示，其中的「綠二用地」南側有一大部分為滬尾砲台公園，北側則是零星磚造或鋼筋混凝土建物，根據淡水區公所說法，部分私有地已無償提供作公眾使用，但城鄉局卻把包含滬尾砲台公園的位置，變更作為住宅區供開發使用。

鄭宇恩說，滬尾砲台公園因面積廣闊，是許多淡水民眾晨間運動、休憩的重要處所，使用率非常高，也是每年淡水「環境藝術節」的活動場地，她更爭取經費在公園內設置「戶外健身房」，淡水區公所也陸續展開地坪修繕工程。

城鄉局都市計畫科長楊恩捷說，2月6日起辦理為期30天公開展覽，並在當地舉辦說明會，這是依據內政部的都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則進行檢討，公展結束後還要經過都市計畫委員會再做審議。

楊恩捷表示，民眾提出意見後會到委員會逐案審查，目前仍未有定案，若對於草案有任何意見，都歡迎提出陳情並作為後續審議參考，本次計畫是盼解編重新規畫，讓該區有整體規畫。