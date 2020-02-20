不限投資額 林口影視文化、數位經濟享4年15％減稅

為獎勵投資林口新市鎮，新北市經發局今公布，不限投資金額多寡，凡在公告畫定地區投資產業符合「有利於林口新市鎮發展產業適用範圍」，投資內容包含影視文創及文化內容產業、數位經濟2大相關產業共7大類事業，可享有15％獎勵投資抵減，今起適用。

以往新市鎮租稅優惠，針對廠商投資設有「最低投資門檻」條件，此案為協助林口新市鎮其他產業深耕發展，凡投資在影視文創及數位經濟產業，不論投資金額多寡，皆可享有15%租稅優惠，該筆投資可抵減未來4年內營利事業所得稅，期望打造林口成為影視文創重鎮及智慧創新聚落。

經發局表示，林口新市鎮待開發土地共計183.46公頃，投資範疇計有電視節目製作業、電子零組件及資訊軟體服務業等12項營業項目，預估帶動開發投資額21億4千1百萬，可替廠商節省3.2億稅金，並創造10,900人之就業需求。

藉由幫助廠商節稅刺激投資，增加新北在地就業機會，帶動相關產業鏈進駐，透過產值的增加，對整體國家財政長期收入可挹注13.62億元的總稅收貢獻。

經發局表示，林口新市鎮產業稅捐減免第1波公告畫定地區為林口新創園區（林口區國宅段95-4地號及98地號），鄰近林口國中。期望未來能藉由林口新市鎮的區位優勢，獎勵稅捐減免優惠吸引國際新創人才與企業在林口群聚，形成新創生態圈。林口新市鎮其他地區則依開發期程陸續分期公告。

投資該各項產業稅捐的減免，自畫定地區起第1年至第5年內申請者，享有15%完整優惠額度，第6年至第10年內申請者，其優惠額度減半，第11年起不予優惠。

●影視文創及文化內容產業：

電視節目製作業J503020

衛星頻道節目供應事業J506021

音樂展演空間業J603010

藝文服務業J601010

●數位經濟產業：

創新創業

研究發展服務業IG02010

資訊軟體服務業I301010

產業育成業J202010

智慧製造

電子零組件製造業CC01080

一般儀器製造業CE01010

機械設備製造業CB01010

智慧物流

無店面零售業F399040

倉儲業G801010