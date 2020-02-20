影／國土審議限制公民參與 環團控訴:搞黑箱開民主倒車

台中市國土計畫，下週一將舉辦第三次專業小組審業會，今天早上環團前往台中市政府抗議都發局限制公民參與的權利，違反資訊公開與公民參與的普世價值。

環團代表石毓菁表示，民眾想參與下週一舉行的台中市國土計畫審議會議，遭到都發局百般刁難，處處限制公民參與。民眾想進入審議會參與必須滿足五個要件，參與過公聽會、在公聽會上有寫意見表、意見表格式正確、自行詢問會議日期與寄送書面或電話報名。

議員黃守達表示，公民參與機制應該要以開放錄音、錄影及直播為原則，除非特殊正當理由，否則不得加以限制，市府應檢討現在的公民參與機制。

都發局回應，依國土計畫法規定，各縣市國土計畫應於今年4月30日前發布實施，台中市已完成草案公告公開展覽及公聽會程序，進入國土計畫審議會審議階段。2月24日將召開第1次專案小組聯席會議，除邀請相關公協會等代表列席與會，納入地方意見提供審議參考，先前於規劃階段也召開多場座談會，其中4場特別針對公民團體召開，並於去年9月12日起公告公開展覽30日後，舉辦22場公聽會及加辦2場座談會，廣泛提供民眾參與機制。

都發局指出，為落實民眾參與並維持會議秩序，「台中市都市發展審議會議及會場管理要點」條文內容主要參考「內政部國土空間計畫審議會議及會場管理要點」制定，市民參與國土計畫審議時，均可依台中市都市發展審議會議及會場管理要點於會前申請，即可列席參與說明，此外，過程相關資料均會上傳「台中市國土計畫資訊網」