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機車考照注意 高雄區監理所3月調整路考練習時間

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
機車路考練習。圖/高雄區監理所提供
機車路考練習。圖/高雄區監理所提供

高雄區監理所今表示，自3月1日起，調整機車路考場開放練習時間為上班日的中午12時至14時，其他時段僅為考驗使用並不對外開放。

高雄區監理所所長梁郭國表示，路考部分最常見的扣分項目為「7秒直線平衡駕駛」及「直角轉彎」車輪壓管或腳落地，請大家把握開放時間多加練習。

另外，梁郭國提醒考生，考前務必先上網「監理服務網」預約報名，再依指定日期及地點報到，以確保報考權益。

筆試部分，則利用公路總局「監理服務網」上的「線上隨機模擬考系統」，提供中、英、日、印尼、泰、越、柬、緬等8國語言的完整題庫下載及線上模擬考，選擇要的語言即可在家練習，系統並提供語音口試服務，即使不識字的考生也可輕鬆應考。

路考 語言 印尼
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