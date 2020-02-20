「天橋上的魔術師」汐止神還原中華商場 有望保留3個月

公視影集「天橋上的魔術師」在新北市汐止雍和建設2期基地，重現80年代中華商場風采。新北市長侯友宜日前到汐止關心劇組拍攝狀況，將結合新北市府經發局的青創政策，協助拍攝劇組募資，也請文化局及工務局將中華商場拍攝場景原地保留3個月，讓民眾能夠重溫80年代的商場風華。

「天橋上的魔術師」以台灣80年代台北中華商場為背景，展開一連串故事，在汐止區雍和2期基地重現中華商場的場景，集合影視產業美術跟創意人才，重新打造的中華商場，場景考究，還原度極高，被視為極具教育與文化價值。

「天橋上的魔術師」劇組向雍和建設以佛心價承租該地，原本每月租金200萬元，但只用1萬元租得。新北市文化局協拍中心與工務局也全力協助，加速劇組在新北市場景拍攝的申請流程，希望為台灣的影視文化產業貢獻心力。

「天橋上的魔術師」拍攝劇組預計2月底殺青後，計畫3月到5月底可以保留場景，供電影系學子拍片，或給台北人回味當年。文化局及工務局將再幫忙延長臨時建照，另經發局將協助4800萬元後續製片、維護等資金缺口。

侯友宜表示，創業政策要務實，新北市府正研擬透過募資平台，幫助新創業者的產品有市場聲量與曝光度，吸引消費者注意。

經發局表示，經發局企畫科今年將新推出「群募平台」，協助輔導新創公司放上flyingV、貝殼放大等募資平台。