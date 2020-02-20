中港大排願景館變身運動據點 2/27試營運鐵人基礎課程

新北運動聚點第3處「Waypoint Fitness」將於2月27日開始試營運，新北市體育處與業者合作，將原閒置中港大排願景館，改造變身成河岸運動聚點，市府活化閒置空間，也沒有額外支出經費，該據點將提供鐵人基礎入門課程。

新北市運動中心去年推出2.0版進化版，以「新北運動聚點」為名，引進運動健身知名業者經營，打造多點多元運動環境，去年底已經營運第1處「森林跑站」、第2處「運動易利站」，近期再增第3處「Waypoint Fitness」，目標4年至少16處聚點。

第3處「Waypoint Fitness」地點是原本閒置的新莊中港大排願景館，市府零支出，引進民間專業團隊，利用館內空間設計成船艙意象，搭配戶外河堤景致，打造出舒適的運動環境。

Waypoint fitness團隊經營「鐵人工廠」運動空間，已經累積豐富鐵人賽事舉辦經驗，以此為基礎，為民眾量身打造基礎入門課程，搭配現場多樣化及多功能性的運動設施及設備，藉由漸進式的訓練，帶領學員逐步提升個人體能，讓民眾愛上運動，讓突破成為習慣。