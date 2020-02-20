新莊雨水箱涵損壞路面下陷 公所搶修

中央社 / 新北19日電

新北市新莊區復興路一段與中華路交叉口今天傍晚因雨水箱涵損壞導致路面塌陷，讓停等紅燈的小客車左前輪深陷，所幸僅虛驚一場，無人受傷，新莊區公所已派廠商開挖搶修。

新莊區長朱思戎表示，一輛轎車今天傍晚約6時在上述路口停等紅燈時，路面突然下陷致左前輪胎陷入坑洞，經找來吊車協助轎車脫困後清查發現是雨水箱涵上蓋破損，才導致路面突然下陷。

他表示，由於箱涵需要重新綁鋼筋及灌水泥重鑄修復後，才能進一步回填路面，因此，施工單位已暫封閉部分道路搶修中，交通維持雙向單線通車，籲請用路人避開此路段，以避免造成交通擁擠。

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