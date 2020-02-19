淡水商家談振興抵用券 洪孟楷籲實施接地氣

立法委員洪孟楷今天舉辦淡水商圈座談會，會中要求「振興抵用券」政策實施上應接地氣，納入在地需求，同時必須儘速公布抵用券發放的形式、時間點及適用的商家範圍。

洪孟楷今天針對因應疫情行政院即將提出新台幣600億元紓困特別條例預算草案，特別邀請經濟部、交通部及新北市政府、里長和淡水商圈代表舉辦「落實20億振興抵用券美意，刺激民眾消費」座談會。

淡水商圈文化觀光協會理事長盧育佑會中表示，因疫情所及，目前淡水商圈已出現店家裁員的現象，如果振興抵用券發放得太慢又無法刺激民眾出門逛商圈消費，最後的結果還是杯水車薪。

洪孟楷表示，政府必須注意民眾使用抵用券便利性的問題，如果只是為電子支付而電子支付，而未考慮到很多族群沒有電子支付的消費習慣，反而失去了他們振興經濟的消費力。

由於過去淡水商圈並不在政府「夜市抵用券」的適用範圍內」，在洪孟楷會中請託下，經濟部代表承諾淡水商圈應可納入適用範圍，洪孟楷也表示，未來將持續監督，希望政府相關單位對於受疫情影響的店家，研擬更適當的紓困計畫，共度難關。