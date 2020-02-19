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車開到一半 新莊路面破洞…車輪下陷
新北新莊區的復興路一段、中華路交叉路口，今傍晚一輛白色小客車行經該路段時發生路面下陷狀況，左前輪陷入破洞中，新北市府獲報後前往查看，目前初步認定為雨水箱涵損壞，新莊區長朱思戎說，目前雙向單車道通行，將連夜搶修該路段。
工務局指出，今晚6點半復興路一段、中華路交叉路口，發生路面下陷狀況，工務局養工處、新莊區公所第一時間趕赴現場查證原因，並做緊急處置，經現場人員開挖後確認是雨水箱涵損壞，新莊區公所進行緊急修復中。
朱思戎表示，現場已完成圍設一個車道，並開挖確認狀況以及橫越管線的歸屬，搶修單位也正在確認後續處理方式與所需時間，目前是復興路可雙向單車道通行。
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