車開到一半 新莊路面破洞…車輪下陷

三芝區櫻花季下個月將開跑，為要更精確得知不同品種櫻花的現況與未來盛開的花期，三芝區公所今(19)日邀市府綠美化管理處及農委會桃園改良場專家，來看三生步道櫻花樹與花苞的狀態，好消息是現在氣候冷暖適中，花況應該很好，來三芝賞花是不錯選擇。

2020-02-19 20:43