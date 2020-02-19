壹週刊傳結束營運 北市勞動局：尚未收到大量解雇申請

狗仔始祖「壹週刊」驚傳吹熄燈號，根據「CTWANT」報導，「壹週刊」因不堪長期虧損，將於2月底收攤，傳出內部主管皆已收到訊息通知，明天會向全體員工宣布此事，關於員工後續去留及資遣費等，也會一併公布。

對此，台北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，目前也是經媒體報導，才知道「壹週刊」結束營運，後續仍待查證，據掌握「壹週刊」勞保人數約100人，若確定結束營運、大量解僱，資方必須提出大量解僱計畫，說明勞工如何安置、不能安置是否資遣、資遣費何時給等，但目前尚未收到資方提出。

若「壹週刊」確定2月29日熄燈號，在2月28日才提出大量解僱計畫，是否合法？施貞夙表示，除了資料整理好，也必須跟勞工協商好，若沒有協商、程序不完整，可根據「大量解僱勞工保護法」開罰10至50萬元。

施貞夙指出，如果公司確定結束營運，除了協商之外，最重要是勞工安置，看集團內有其他相近職位能夠安排，若勞工不願意留下來，當然就是給資遣費。