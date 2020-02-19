快訊

伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻：又要做功德了

壹週刊傳結束營運 北市勞動局：尚未收到大量解雇申請

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
狗仔始祖「壹週刊」驚傳吹熄燈號，台北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，若確定結束營運、大量解僱，資方必須提出大量解僱計畫，但目前尚未收到資方提出。圖／報系資料照片
狗仔始祖「壹週刊」驚傳吹熄燈號，台北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，若確定結束營運、大量解僱，資方必須提出大量解僱計畫，但目前尚未收到資方提出。圖／報系資料照片

狗仔始祖「壹週刊」驚傳吹熄燈號，根據「CTWANT」報導，「壹週刊」因不堪長期虧損，將於2月底收攤，傳出內部主管皆已收到訊息通知，明天會向全體員工宣布此事，關於員工後續去留及資遣費等，也會一併公布。

對此，台北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，目前也是經媒體報導，才知道「壹週刊」結束營運，後續仍待查證，據掌握「壹週刊」勞保人數約100人，若確定結束營運、大量解僱，資方必須提出大量解僱計畫，說明勞工如何安置、不能安置是否資遣、資遣費何時給等，但目前尚未收到資方提出。

若「壹週刊」確定2月29日熄燈號，在2月28日才提出大量解僱計畫，是否合法？施貞夙表示，除了資料整理好，也必須跟勞工協商好，若沒有協商、程序不完整，可根據「大量解僱勞工保護法」開罰10至50萬元。

施貞夙指出，如果公司確定結束營運，除了協商之外，最重要是勞工安置，看集團內有其他相近職位能夠安排，若勞工不願意留下來，當然就是給資遣費。

資遣 工安 北市
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

壹週刊驚傳吹熄燈號　吳宗憲：酸民和霸凌已超越狗仔

微風傳大解人力已函覆說明 北市勞動局：若未違規就備查

疫情燒／微風：年度人力調整 裁員不到3成

北市擬推防疫計程車 陳其邁：總之不能搭捷運、大客車

相關新聞

影／偏鄉居家檢疫恐成防疫破口？侯友宜：量很大地方要補位

新北市長侯友宜今天下午到貢寮區和里長座談，有里長抱怨有人從大陸回來，境管局要求里民居家檢疫14天，卻沒通知地方，偏鄉叫不...

壹週刊傳結束營運 北市勞動局：尚未收到大量解雇申請

狗仔始祖「壹週刊」驚傳吹熄燈號，根據「CTWANT」報導，「壹週刊」因不堪長期虧損，將於2月底收攤，傳出內部主管皆已收到...

汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

中央氣象局指出，除明日清晨氣溫偏低，之後氣溫會逐漸回升，且水氣沒有特別多，各地天氣均多雲到晴，儘管明白天東北季風稍增強，...

海砂屋陽台崩塌 住戶盼能都更

新莊大富翁社區出現海砂屋狀況且欲進行都更10餘年，但部分住戶不同意導致無法進行，2周前社區更出現陽台倒塌狀況，新北市議員...

活化新店防汛道路 公有地改建成停車場及人行步道

為活化並加以利用閒置或遭私人占用的公有土地，新北市政府積極推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，新北市養工處近日清整新店...

圖書館電子書借閱大增 學者：疫情只是部份原因

新冠肺炎疫情影響，國人旅遊次數減、各級學校延後開學，不必出門和花錢的圖書館電子書閱讀風氣增。國立圖書館統計電子書借閱量，今年1月都比去年同期成長四成以上。學者分析，1980年以降的年輕族群更偏好電子書，工具書讀者比文學小說讀者更常使用電子書。

新北老舊市長官邸翻身 將成2棟住商大樓

新北長期財政狀況不佳，新北財政局長李泰興今指出，必須開源節流並活化閒置空間，其中位於板橋府中的市長官邸將進行都市更新，開...

新冠肺炎影響稅收 侯友宜：短收十幾億元

新冠肺炎疫情持續蔓延，嚴重衝擊民眾生活，就連市府財政也受到影響，新北市長侯友宜今指出，新北目前進入大建設時代，但今年碰上...

台北農產運銷公司招募人才 月薪上看51.9K

台北農產運銷公司發出徵才公告，招募人力包含法務暨公關、企畫人員、研發人員各1名，共3個職缺，月薪上看4萬7500元到5萬...

北市萬芳醫院掛號費雙漲 文山區民享優惠

衛福部推動大醫院門診減量2%，醫院紛紛祭出各種管控或措施因應。台北市立萬芳醫院向北市衛生局申請，門診、急診掛號費同步調漲，本月起門診掛號費從50元漲至100元，急診從80元提高到200元，漲幅分別是100%、150%，只有設籍文山區的民眾仍可享有調漲前的價格優惠。

難用！北市機車停車App自主開單 無法繳費

台北市府為節省人力，去年10月起和廠商合作，推出手機登錄自主開單App「車P-首都好停車」，主打民眾自己開單、智慧支付繳費，App上線3個多月，卻是劣評如潮，不少民眾向議員抱怨，雖然可以開單，但是根本不能繳費，批評自主開單政策根本就是做半套。

山佳地下道 3月3日起汽車尖峰單行

新北市樹林區山佳地下道是通往中山路、中和街的重要通道，地下道部分路段狹窄無法會車，新北市交通局將自3月3日起，試辦汽車時段性單行道管制，上午7點到8點禁止汽車經山佳地下道往吉祥街與中和街方向行駛，下午5點到6點禁止汽車經山佳地下道往中山路方向行駛，至於機車、慢車及行人則不受管制。

熱門新聞

違停拍照就在身邊！嘉市中山路「科技執法」4月1日啟用

南迴改一條隧道兩樣情？ 駕駛：開在不同的世界

台北農產運銷公司招募人才 月薪上看51.9K

疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

銀髮族抗疫一起來 動員縫製口罩套樂在其中

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。