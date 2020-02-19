汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

中央氣象局指出，除明日清晨氣溫偏低，之後氣溫會逐漸回升，且水氣沒有特別多，各地天氣均多雲到晴，儘管明白天東北季風稍增強，但想要拍攝「台北101串丸子」特殊畫面的民眾，仍可以把握本周好天氣機會，前往汐止大尖山天秀宮拍攝。

攝影達人曹文成表示，去年的2月21、22日在天秀宮，幸運拍攝到被稱之「101貫日」或「101串丸子」的絕美落日景象。

利用天秀宮及台北101的位子，能夠計算出拍攝串丸子的最佳時間為「太陽方位角約258-259度」。

每年太陽方位角對應的日期都差不多，約莫在每年的2月及10月都能拍攝到串丸子，但確切的日期需要依據當年最新日出日沒資訊為主。

根據氣象局資料顯示，今年於汐止天秀宮拍攝台北101串丸子日期，包含2月19日至2月23日、10月19日至10月23日。

曹文成指出，想要拍攝台北101串丸子的畫面，可以到天秀宮前廣場或是天秀宮2樓即可，建議焦段為200mm~300mm，但實際拍攝還是要看天氣及運氣。