新北校園消毒防疫 侯友宜：做好萬全準備

武漢肺炎校園防疫，新北市環保局已消毒14區的大專以下校園環境。市長侯友宜今天表示，做好萬全的準備。若學校有最壞的狀況，將依中央流行疫情指揮中心指示，該停課就停課。

市府環保局今天下午表示，全市29所大專院校，及362所高中職以下學校，加強消毒防疫作業。已完成土城、鶯歌、瑞芳、五股、泰山、深坑、石碇、三芝、石門、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里等14區，其他區域將於2月25日開學前完成。

新北市長侯友宜今天前往蘆洲區仁愛國小，視察防疫準備情形與狀況模擬演練。記者在聯訪時詢問，若校園出現確診病例，有無最壞打算，是否直接全校停課。

侯友宜說，這是假設狀況，目前並沒有這種情形，但需「料敵從寬、禦敵從嚴」，做好萬全準備。一切會按照中央流行疫情指揮中心規定因應。

侯友宜說，除嚴格把關，萬一校園有確診的病例，「該停課一定就會停課，但必須清查釐清狀況」，對未來的事情，依照中央指示辦理，才不會亂了方寸。

教育局表示，盤點7300支額溫槍、64萬片備用口罩、漂白水等防疫資源全力備戰。校園會保持教室通風、請家長自主健康管理，孩子上學前先測量體溫，落實防疫作戰。

教育局表示，將訪視補習班及兒童課後照顧服務中心（俗稱安親班），確認各項防疫措施，嚴格要求落實防護，全力守護學生安全與健康。

教育局說，校園與補習班、安親班的7項防疫守則為儲備防疫物資、重視環境消毒、落實學生測量體溫、宣導勤洗手、有健康個案確實通報、不強制配戴口罩、師生生病時不上課，要求必須落實。