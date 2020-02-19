車多等車危險 汐止福德一路增候車亭

汐止福德一路342巷一帶是工業區，平時就有不少大車進進出出，再加上最近又有大型廠房進駐，地方擔心人車安全，今(19)日市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，希望路口增設紅綠燈及候車亭。

中興里長蔡振國說，這一帶是工業區，進出的人車不少，尤其在福德一路342巷裡頭，最近又要有大型廠房進駐，擔心路口行車安全，所以，也向議員白珮茹陳情，希望在這個路口能夠加裝紅綠燈。

市議員白珮茹表示，今天主要就是來改善福德一路的候車環境，因為這邊是工業區，進出的很多，里長反應路口沒有相關的號誌，所以，我們希望增設閃黃燈，讓進出車輛能夠更安全。

白珮茹指出，希望可以的話，可以改善候車環境，讓這邊的上班族可以更安全，因為這邊重車進出很多，那如果有候車亭的話，他們在等車也比較安全，那我們會請市府交通局將整個候車環境改善納入研議。