滬尾扶輪社辦捐血 不受疫情影響反應熱烈

國際扶輪社3522區台北滬尾扶輪社舉辦捐血活動，今(19)日在淡水水碓活動中心前登場，不少民眾排隊準備抽血，許多路過的民眾順道來捐血，紅樹林有線電視也一起協助這場活動，這次捐血有望超過800袋，反應相當熱烈。

台北滬尾扶輪社長陳建源表示，先前受到新型冠狀病毒肺炎的影響，導致捐血中心的血液庫存量只剩下四天，病毒疫情間接影響到民眾捐血意願，不過今天在淡水的天氣相當好，許多民眾都不受肺炎病毒疫情影響，戴著口罩來準備捐血，民眾表示，自己本身就有捐血的習慣，這次肺炎病毒疫情，並沒有影響到他的捐血意願，反而是更需要出來捐血，幫助需要的病人。

而另外捐血現場也需要進行民眾的身體健康檢查，不僅是要檢驗血液，填寫健康表格，還必需要量體溫，在防疫期間的工作可是一點都不能少，而今天一個上午就超過三百袋的數量，在結束前有望超過800袋，也希望防疫期間，不僅是自身的健康管理要做好，更需要大家的愛心。