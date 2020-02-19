淡水老街遊客掉六成 立委開抵用券座談會

武漢肺炎疫情尚未趨緩，淡水老街商圈也連帶受到影響衝擊，遊客人數掉了六成之多，今(19)日立法委員洪孟楷召開「落實20億振興抵用券美意，刺激民眾消費座談會」，邀請到經濟部、觀光局、新北市府濟發局及當地議員、里長、淡水老街商圈代表出席，要聽取民眾心聲。

新型冠狀病毒肺炎，疫情尚未趨緩，許多民眾都不太趕出門旅遊，就深怕感染病毒，因此淡水老街商圈也連帶受到影響衝擊，民安里長鄭英和說，許多店家意從農曆年節到現在，遊客人數掉了六成之多，因此政府提出20億元「振興抵用券」，希望能刺激國民旅遊、消費。

立法委員洪孟楷表示，不論是行政院600億元紓困方案，還是20億元抵用券使用方式，都應該先聽取民眾的意見，做好規劃，才不會像去年取夜市卷推廣成效不彰，而官員更應該，將抵用券使用方式應明確表達，而包括了淡水老街等全國知名景點，更要先納入措施辦法，另外對此淡水老街商圈理事長 盧育佑也說，受到疫情衝擊，許多人不敢來淡水老街，商家會在短期內倒閉，或開始裁員，應該宣導淡水區是衛生品質好的地方，才能根本解決問題。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，在疫情期間最重要的就是要宣導防疫，另外針對這段期間店家沒有生意，將會輔導產業培訓人才調整體質或是進行內部整理清潔等，在疫情穩定之後，才會進行振興計劃，而之前將會有紓困方案。

另外抵用券的部份，民安里長鄭英和也說，若是採取「滿千折百」方式，對於淡水老街小本經營業者而言，商品價格低廉，遊客根本用不到，也希望政府能夠站在不同的角度來擬定政策。